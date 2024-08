Kelce-brødrene jakter 100 millioner dollar-avtale for sin populære podkast

Ifølge Wall Street Journal skal Travis og Jason Kelce ha vært i kontakt med Wondery, som har Amazon som morselskap, om en avtale angivelig verdt 100 millioner dollar for den ukentlige podkasten kalt «New Heights».

Det er ikke kjent hvor mange episoder det er snakk om, og for hvilket tidsrom. Kelce-brødrene startet den felles podkasten i september 2022, og den tok raskt av – ikke minst etter at Travis Kelce ble kjæreste med Taylor Swift. Nå er den USAs fjerde mest populære podkast, skriver TMZ.

Foreløpig siste episode ble lagt ut i starten av juli, og der deler Travis Kelce detaljene om hvordan han endte opp på Wembley-scenen sammen med Swift – og alt som skjedde under Europa-besøket.

– Vi skal være borte i to måneder, sa Jason Kelce i avslutningen på andre sesong. Han har spilt sin siste fotballkamp i National Football League etter 13 år, og starter «pensjonisttilværelsen» med å bli ny analytiker hos sportskanalen ESPNs «Monday Night Countdown».

Han skal også dekke Super Bowl, het det fra ESPN – som kaller ham «en sprudlende personlighet» – da avtalen ble inngått i mai.

Travis Kelce holder koken i Kansas City Chiefs, men er også i gang med en ny sidekarriere:

På vårparten landet han to nye oppgaver: Både en rolle i FX nye horrorserie «Grotesquerie», og som programleder for en kommende spin-off av «Are You Smarter Than A 5th Grader?» – kalt «Are You Smarter Than a Celebrity?». Den blir å se på Prime Video verden over.