WSJ: – Håper å utsette storkrig til etter valget

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Pentagon sender stadig større styrker til Midtøsten, men samtidig tigger Washington Iran og deres allierte om å bli med på nye runder med forhandlinger. Det vil snart vise seg hvordan Iran mottar disse blandede budskapene. Det hvite hus håper tydeligvis å utsette en større krig til etter presidentvalget.

Financial Times

Ukraina har satt noen av landets beste soldater inn i et fremstøt 30 kilometer inn i Russland. Det kan bli et vendepunkt, et strategisk feilgrep eller ingen av delene. Men militær fremgang oppnås ikke uten at man tar risiko.

Die Welt

Sosialdemokrater og fridemokrater overgår hverandre med harde uttalelser mot mottakere av velferdsytelser. Men det er ikke nok med noen få euro i innsparinger. For mange er incentivet for svakt til å gå fra å være mottaker av velferdsytelser til å bli en bidragsyter.

Dagens Industri

Det er helt rimelig at en sjef for et børsselskap som mislykkes får sparken. Å komme tilbake er ikke enkelt for en sparket sjef, men det hender. Det som kjennetegner slike comeback er ledernes evne til å legge feilene bak seg.

Les også The Economist: – Amerikansk økonomi står foran en nedtur Amerikansk økonomi er ikke på vei inn i resesjon, men den står foran en nedtur, skriver The Economist.