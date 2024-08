Regjeringen lanserer tiltak for å hindre at unge blir uføre

– Fellesskapet trenger flere i jobb. Og unge trenger å bruke evnene sine og kreftene sine i fellesskap med andre, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til NTB.

Regjeringen og Arbeiderpartiet lanserer nå to nye tiltak for å få flere unge i jobb.

Det første tiltaket innebærer at unge uføre vil bli kontaktet med jevne mellomrom for å vurdere deres arbeidsevne og for å motivere til jobb.

– Det andre er et arbeidsprogram, hvor unge som ennå ikke har blitt ufør, men sliter, skal penses inn på et spor hvor vi tilbyr dem inntektssikring og mulighet for jobb. Det gjør at de ikke trenger å være redde for ikke å ha inntekter, selv om de ikke blir uføre, sier Brenna til VG.

Hun sier det dreier seg om et ett nytt NAV-løp der unge kan få ytelser – mot en strengere aktivitetsplikt.

– Dette kommer i forlengelsen av ungdomsgarantien vi innførte i fjor. Å sørge for at flere unge får mulighet til å jobbe er min viktigste jobb som arbeidsminister, sier Brenna.