Basert på hva som sies om plikt og straffesanksjoner, må en legge til grunn at bistand ved bokettersyn og kontroller faller i samme kategori – og gir fradragsrett.

Basert på den «raushet» Høyesterett her utviste, skulle en tro at andre kostnader som relaterer seg til skattepliktig, inntektsskapende aktivitet – så som kostnader til bistand ved klagebehandling og rettslige prosesser på skatterettens område – ville bli behandlet likt, altså være fradragsberettiget. Dette skjedde ikke. Høyesterett respekterte langvarig forvaltningspraksis, i noen grad stadfestet av underrettspraksis, og konkluderte «at fordi skatt ikke er en fradragsberettiget utgift, er heller ikke utgifter til å bestride ligningen det».

Høyesterett holder det til en viss grad åpent om kostnader ved skatteplanlegging skal være fradragsberettiget.

Er dette rimelig?

Oppsummert: kostnader en person eller et selskap har til skattebistand er kun opplagt fradragsberettiget så langt det dreier seg om lovpålagte rapporteringsoppgaver. Bistand ved bokettersyn og kontroll antas å falle i samme kategori, mens bistand til en klageprosess eller sak for domstolene like klart ikke er fradragsberettiget. Skattebistand til for eksempel skatteplanlegging er utrolig nok rettslig uavklart, selv om etaten sikkert vil hevde at det ikke er fradragsrett for slike kostnader.

Så er spørsmålet; er dette rimelig? Ledelsen i ethvert foretak har plikt til å påse at virksomheten er optimalt drevet, og leverer størst mulig overskudd, etter skatt. Dess større nettoresultat en virksomhet har, dess større evne til å utvikle seg og sikre sin eksistens. Skatteloven av 1911 ble erstattet av nåværende skattelov, uten at det var hensikten å gjøre endringer i selve regelverket (utover å strukturere de forskjellige bestemmelser bedre og oppdatere språket). 1911-loven uttrykte klart at «driftsomkostninger» skulle komme til fradrag.

Kostnader til skatteråd, herunder lovlig skatteplanlegging, er etter mine begreper en driftskostnad og bør komme til fradrag i skattepliktig inntekt. I dagens komplekse skatteunivers er alle virksomheter av en viss størrelse avhengig av å kjøpe rådgivning fra tid til annen – disse kostandene påføres til «inntektens ervervelse, sikrelse og vedlikeholdelse», som det het i 1911-loven – og er opplagt driftskostnader. Virksomheter må fra tid til annen ta en fot i bakken og vurdere om den er optimalt og forsvarlig drevet, enten det gjelder en orientering om gjeldende rett eller skatteplanlegging for ikke å betale mer skatt enn nødvendig.

Mitt forsiktige råd til alle skattytere er etter dette å utfordre skatteetaten på dette området, og til lovgiver – gjør det klart i loven at også kostnader til skattebistand er fradragsberettiget.