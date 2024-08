Kvinne pågrepet for å ha forsøkt å selge Elvis' Graceland

Den 53 år gamle kvinnen fra Missouri er siktet for å ha forsøkt å svindle til seg Presley-familiens eierinteresse i eiendommen og deretter selge Graceland på auksjon.

Hun hevdet at Presleys datter stilte Graceland som sikkerhet for et lån hun ikke klarte å betale før sin død.

Påtalemyndigheten sier at kvinnen lagde en rekke forfalskede dokumenter og forsøkte å presse Presley-familien for penger.

I mai stanset en dommer salget av Graceland fordi han mente familien hadde rett når de sa at forsøket på å auksjonere bort eiendommen var svindel.

Graceland var boligen til den legendariske rockestjernen Elvis Presley. Han døde der i august 1977, og eiendommen er blitt en av Tennessees største turistattraksjoner.