Konteinerkran holdt på å blåse på sjøen – sikret med granitt og vaier

– Larvik Havnevesen har nå sikret kranen godt nok til at Superspeed kan komme tilbake og legge til kai. Den avgjørelsen er tatt av havnesjefen og kapteinen på Superspeed, skriver operasjonsleder Tom Richard Skuggedal i Sørøst politidistrikt på X.

Området kommer til å forbli sperret fram til lørdag, opplyser de videre.

Kranen som står på Revet i Larvik, blåste ifølge politiet forbi endestopperen på kaia.

Sto i fare for å velte

Først ble det meldt at kranen sto i fare for å velte over bilferja Color Superspeed.

Litt etter klokken 18 var kranen sikret med både store granittblokker og vaier. Ifølge politiet er det kontroll på kranen, men området til Color Line og Larvik Havnevesen er sperret av.

En snau time etter de første meldingene om kranen på ville veier, meldte politiet at Superspeed hadde forlatt fergeleiet.

Like før 20 opplyser politiet at kranen er sikret godt nok til at Superspeed kan komme tilbake.

Ingen skader

Fergen ble raskt losset for både kjøretøy og folk.

– Så langt er det ingen skader på Color Line sine bygg eller fartøy. Color Line har kansellert neste avgang, opplyste operasjonsleder Tom Richard Skuggedal i Sørøst politidistrikt rundt klokken 18.30.

I politiloggen skrev operasjonslederen at det på den tiden ble jobbet med å stabilisere kranen.