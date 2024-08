WSJ: – Israel kom Hizbollah i forkjøpet

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Ryggmargsrefleksen til den globale venstresiden er å fordømme Israel for eskalering. Men ved å komme Hizbollah i forkjøpet med et massivt flyangrep klarte Israel å ødelegge mange av gruppens droner og rakettutskytningsramper i Libanon. Omfattende tap på israelsk side kunne ha utløst en større krig. Børsen i Tel Aviv steg 2 prosent etter angrepene søndag.

Financial Times

AI-assistert utdanning kan gjøre lærere mer produktive. Det kan ha stor effekt i fattigere regioner og land som mangler kvalifisert personale. Men for å høste de fulle fordelene av teknologien må lærere, skoler og myndigheter også tilpasse seg.

Die Welt

Skal politiet oppgi nasjonaliteten til alle tyske og utenlandske gjerningspersoner og mistenkte? Det ønsker innenriksministeren i Nordrhein-Westfalen. Denne tilnærmingen vil sannsynligvis bekjempe mistanke mot utlendinger mer effektivt enn den moraliserende virkelighetsfornektelsen til kritikerne.

Dagens Industri

Regjeringen ønsker å legge press på teknologiselskapene for å forhindre at gjenger rekrutterer barnesoldater via sosiale medier. Dette kan imidlertid vise seg å være lettere sagt enn gjort. De amerikanske teknologigigantene er vant til å befinne seg i den politiske stormen, spesielt i Europa.

