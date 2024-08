Dagens Industri: – Nvidia setter retningen for hele den frie verden

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Vladimir Putins militære infrastruktur er trygg så lenge den befinner seg på russisk jord. Det skyldes at Washington nekter Ukraina å bruke amerikanske våpen til angrep på langt hold. Nå bør Kyiv få grønt lys. Det handler om å ødelegge trusler der de oppstår, i stedet for å vente på angrepet.

Financial Times

Det er svært usannsynlig at mpox vil bli en global pandemi på nivå med Covid eller Aids. Men høyinntektsland må ta utfordringen med å håndtere krisen. Uten hjelp kan resultatet bli en regional katastrofe.

Die Welt

Delstatspartileder Björn Höcke i Alternativ for Tyskland formidler et historierevisjonistisk og høyreekstremt verdensbilde når han sier at Tysklands oppgjør med nazi-fortiden må ta slutt, og at Adolf Hitler ikke var «bare dårlig». Denne mannen må sikkerhetstjenestene følge med på.

Dagens Industri

Sjelden har så mye stått på spill i én enkelt aksje. Chip-produsenten Nvidia representerer en økonomisk verdi fem ganger høyere enn Sveriges BNP. I tillegg setter selskapet retningen for hele den frie verden. Ikke rart at kvartalsrapportene anses som viktigere enn talen til Fed-sjefen.

