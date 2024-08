– Vi har fortsatt en stor sårbarhet på ettermiddager og kvelder som kunne vært avhjulpet med samkjøring i kollektivfeltet. Ikke minst for alle de som er avhengig av bil for å komme seg på jobb, og næringstransporten må det også gjøres noe med i rushtid, legger hun til.

Kollektivfelt-møte

Også Oslo kommune er kritiske og advarer mot elbiler i kollektivfeltene igjen så lenge Ring 1 i Oslo sentrum er stengt.

– Jeg er veldig opptatt av at vi ikke slipper inn masse privatbiler i kollektivfeltet slik at det blir helt trafikksammenbrudd inne i byen, sier samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) til NRK.

Til VG sier hun at hun er redd for at regjeringen gir etter for presset og vil åpne kollektivfeltet for elbiler også på hverdagene.

Torsdag ettermiddag møter Nygård ordførerne i Asker, Bærum og Oslo for å diskutere kollektivfeltet på E18.

Trekker fram andre strekninger

Generalsekretæren i Norsk elbilforening, Christina Bu, er glad for at ministeren tar initiativ. Men hun etterlyser initiativ angående områder også.

– Hva med Mosseveien og E6 og andre berørte kommuner nord, sør og øst for Oslo? spør Bu.

– Ministeren burde også inkludere andre berørte kommuner, skiltproblematikken og oss som forbrukere. Det mangler et helhetlig blikk, mener hun.

– Ikke nok

Bilorganisasjonen Naf mener åpning av kollektivfeltene i helgene er et viktig første grep. De mener også feltene bør åpnes for elbilister som samkjører i rushtiden for å kunne utnytte veikapasiteten best mulig.

– Men åpning av kollektivfeltene er ikke nok for å unngå det køkaoset vi nå ser. Også flere ekspressbusser, spesielt fra områder der kollektivtilbudet i dag er svakt, åpning av flytoget for flere passasjerer og innfartsparkeringer, er tiltak som bør vurderes, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

– Ring 1 skal være stengt i tre år, og derfor må tiltakene både treffe bredt og ha varighet i hele perioden, slik at flere kan legge om reisevanene og bruke kollektivtransport, sier Handagard.