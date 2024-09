WSJ: – Hamas kan ikke styre Gaza

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Israel har funnet seks døde gisler i Gaza, skutt flere ganger på nært hold. Det skjedde i Rafah, der Joe Biden og Kamala Harris advarte Israel om ikke å gå inn. Det må nå være forståelig for alle hvorfor Hamas ikke kan styre Gaza.

Financial Times

Fengslingen av Pavel Durov, grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram, blir sett som et angrep på ytringsfriheten. I virkeligheten har ikke Telegram stanset kriminell virksomhet på plattformen, som narkotikahandel og spredning av barnepornografi.

Die Welt

Tyske ernæringseksperter erklærer at det er helseskadelig å nyte et glass vin. Denne absolutte holdningen til et svært vanlig fenomen passer godt inn i tidsånden, som går ut på at folket må oppdras. For oss vanlige borgere gjelder det å nyte de stjålne øyeblikkene i livet før selv luften blir rasjonert.

Dagens Industri

Det er en stor sak for Saab at Thailand i forrige uke meddelte at landet vil kjøpe svenske Gripen-fly. Det kan bli første gang den nyeste modellen av flyet selges til et land som ikke har vært med på å dele utviklingskostnadene.

