Det melder nyhetsbyrået Bloomberg , som siterer ikke navngitte kilder med kjennskap til saken.

Ifølge avisen har kinesiske embetspersoner gang på gang gitt uttrykk for dette standpunktet i samtaler med sine japanske motparter.

Den japanske bilprodusenten Toyota Motor skal i samtaler med japanske myndigheter ha sagt at det er fare for at Kina kutter Japans tilgang til mineraler som trengs i bilproduksjonen.

Verken Toyota eller Kinas utenriksdepartement har kommentert opplysningene offisielt.

