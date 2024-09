Starlink nekter å blokkere X i Brasil, kan miste lisens

Striden mellom milliardæren Elon Musk og den brasilianske høyesterettsdommeren Alexandre de Moraes tok mandag en ny vending.

Moraes beordret i forrige uke alle internettleverandører i Brasil å stenge tilgangen til X fordi Musk har nektet å etterkomme et tidligere pålegg om å utnevne en juridisk representant i Brasil.

Høyesterettsdommeren frøs også Starlinks bankkontoer i Brasil.

Opprettholdt

Starlink gjorde det mandag klart at de ikke akter å etterkomme pålegget om å nekte sine over 200.000 brukere i Brasil tilgang til X før selskapets bankkontoer blir gjenåpnet.

Brasiliansk høyesterett vurderte Musk-selskapets klage, men opprettholdt pålegget fra Moraes.

Det brasilianske teletilsynet Anatel truer med å innføre sanksjoner mot Starlink dersom selskapet ikke etterlever ordren, og det utelukkes heller ikke at de kan miste lisensen til å operere i landet.

Anatels leder Artur Coimbra opplyste mandag at de nå overvåker alle landets tilbydere av internett for å sikre at de har stengt X.

Langvarig strid

Striden mellom Musk og Moraes begynte tidligere i år da dommeren påla X å blokkere visse kontoer som skal ha spredt falske nyheter og hatefulle ytringer under Jair Bolsonaros tid som president.

Brasil er et av de største markedene for X, med flere titall millioner brukere.

Starlinks bankkontoer ble frosset fordi Musk nektet å betale bøter X hadde fått fordi de nektet å etterkomme pålegget og utlevere visse dokumenter.

Musk anklager på sin side den brasilianske høyesterettsdommeren for å ville begrense ytringsfriheten og har omtalt ham som «en diktator».