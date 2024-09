Die Welt: – Lytt til velgerne i Thüringen og Sachsen

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Kamala Harris ønsker ikke lenger et landsdekkende forbud mot fracking, slik hun mente i 2019. Det er en imponerende retorisk baklengs salto, men i California fortsetter Demokratene kampen mot petroleumsutvinning med ødeleggende effekt: Der brukes reguleringer og rettssaker for å skremme bort investeringer.

Financial Times

Velgerne flokker til populistiske og nasjonalistiske partier over hele Europa. Men det gir spesiell grunn til bekymring når det høyreorienterte Alternativ for Tyskland blir største parti i delstaten Thüringen. Tyskland har gjennom flere generasjoner forsøkt å ta oppgjør med landets mørke fortid.

Die Welt

Skarer av politikere, journalister og samfunnsforskere spør seg hvorfor ekstreme partier fikk så høy oppslutning i de østtyske delstatene Thüringen og Sachsen. Vårt beste råd er å lytte til velgerne, og det raskt. I et demokrati er det de som er suverene, ingen andre.

Dagens Industri

For første gang siden nazismen er et ekstremt høyreparti blitt størst i et tysk delstatsvalg. Det mest illevarslende er ikke hva dette sier om velgernes menneskesyn. Partiene omfavner Vladimir Putin, og ønsker å kutte den militære støtten til Ukraina.

