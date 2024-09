USA vil bekjempe russisk påvirkning med sanksjoner og domenebeslag

Beslaget kommer fram i rettsdokumenter der det russiske selskapet Social Design Agency anklages for å ha drevet en kampanje for å overbevise den amerikanske allmennheten om at USA ikke burde finansiere den ukrainske krigsinnsatsen.

Social Design Agency er allerede underlagt økonomiske sanksjoner for den påståtte driften av falske nyhetsnettsteder i Europa på vegne av russiske myndigheter.

Det amerikanske finansdepartementet sier de innfører sanksjoner mot ti personer og to virksomheter. Blant disse er sjefredaktøren og visesjefredaktøren i den statlige russiske mediegruppen RT – tidligere Russia Today.

Amerikanske tjenestemenn anser RT for å ha en nøkkelrolle i Russlands propagandavirksomhet.

– Bruker PR-firmaer til å spre desinformasjon

– USA mener RT-ansatte finansierte et opplegg for å påvirke amerikansk opinion om Russland og landets krig mot Ukraina, sier justisminister Merrick Garland. Han sier RT og de ansatte ville bruke et selskap i delstaten Tennessee til å spre russiskvennlig innhold.

Ifølge justisministeren har den indre kretsen rundt Russlands president Vladimir Putin instruert russiske PR-firmaer til å fremme desinformasjon som en del av et program for å påvirke årets valg i USA.