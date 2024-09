FT: – Forslag fra Kamala Harris kan føre til at investorer flytter ut

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Visepresident Kamala Harris vil øke kapitalbeskatningen kraftig, og kaller det et tiltak for å fremme gründere og entreprenørskap. Vi har hørt mye rart, men dette overgår det meste. Donald Trump kunne ha plukket fra hverandre argumentasjonen hennes, men i stedet kommer han trekkende med nasjonalistisk sprøyt.

Financial Times

En rekke stater i den utviklede verden er tomme for penger, og dermed leter de etter kilder til økte skatteinntekter. Kamala Harris har blant annet foreslått å skattlegge urealiserte gevinster. Men høyere kapitalbeskatning kan føre til at investorer flytter ut.

Die Welt

Kristendemokratenes leder Friedrich Merz vil avvise migranter ved de tyske statsgrensene. Men dette standpunktet har flere praktiske konsekvenser. Tror Merz at et menneske som har vært på flukt i uker eller måneder stoppes av et «nei» fra en grensevakt? Skal de stoppes av en mur? Med batonger? Hva med kvinner og barn?

Dagens Industri

Ulf Kristerssons regjering var et politisk eksperiment, og den har vært bra for landet. Det har vært to år med en utfordrende inflasjonssituasjon. Nå kan regjeringen presentere et mer offensivt budsjett.

