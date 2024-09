WSJ: – Iran er ute etter Donald Trump

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Søndag ble Donald Trump utsatt for et nytt, mislykket attentatforsøk. Det er skremmende at den potensielle attentatmannen kunne komme på skuddhold av den tidligere presidenten. Det viser at Trump trenger beskyttelse på samme nivå som Joe Biden. Iran er ute etter Trump. Det gjelder også grupper i USA.

Financial Times

Tilhengere av et rentekutt på 25 basispunkter i USA argumenterer for at inflasjonskampen ennå ikke er vunnet. Samtidig avkjøles arbeidsmarkedet raskt. Et kutt på 50 basispunkter denne uken vil unngå å stramme økonomien for mye, og sikrer mot negative markedsreaksjoner på svake data før neste møte.

Die Welt

Gullprisene er på et rekordhøyt nivå. Det sier mye om stabiliteten til papirvalutaer. Gull fungerer alltid som en forsikring for investorer mot inflasjon. Uansett hvem som vinner av Donald Trump og Kamala Harris, vil de neppe gjøre noe seriøst forsøk på å redusere det enorme budsjettunderskuddet.

Dagens Industri

Fredag senket regjeringen den høyeste marginalskatten med 3 prosentpoeng. Dette vil ikke redusere statens inntekter, men snarere øke dem. Slik fungerer lavere marginalskatt: Insentivene til å jobbe mer øker.

