Murdoch (93) møter i retten for å forsvare endringer i medieimperiet

Den lukkede rettssaken om kontrollen over Rupert Murdochs medieimperium kan avgjøre fremtiden til Fox News og Wall Street Journal.

Den 93 år gamle Rupert Murdoch startet i fjor prosessen med å endre retningslinjene som er nedfelt i familiens stiftelse for å sikre at den eldste sønnen Lachlan får videreføre kontrollen over imperiet etter hans død.

Med endringene ønsker familieoverhodet å hindre Lachlans tre søsken, Prudence, Elisabeth og James, som alle regnes som mer politisk moderate, fra å kunne overstyre eldstesønnen. Han er for tiden leder av Fox og sitter som styreleder i News Corp, som er to av Murdochs største selskaper. Begge eies og kontrolleres gjennom den nevnte familiestiftelsen.

I rettssaken, som går sin gang i Reno i Nevada, må Murdoch gjøre rede for hvordan de foreslåtte endringene i stiftelsen vil komme alle arvingene til gode.

