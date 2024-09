Under et besøk på en av konsernets fabrikker i Emden fredag sa økonomiminister Robert Habeck at han ville forsikre seg om at personalpolitikken blir håndhevet innenfor de rammer som gjelder for kollektive avtaler mellom arbeidsgivere og ansatte.

Selv om regjeringen vil bistå, sa ministeren at det er grenser for hva den kan gjøre for å hjelpe bilprodusenten. Den framtidige strukturen i selskapet og overlevelsesevnen er det opp til konsernets beslutningstakere å bestemme, la han til.

– Mye av denne jobben må Volkswagens ledelse selv håndtere. Det er deres jobb, presiserte ministeren.

Politikere kan hjelpe ved å bedre rammebetingelsene og sende de riktige signalene til markedet, blant annet gjennom fordeler ved å skifte til elbiler, sa Habeck.

