EØS-tilsynet mener Norge bryter regler for havnesikkerhet – åpner sak

Årsaken er at Esa mener Norge ikke oppfyller kravene til EØS-avtalen ved å ikke følge regler for havnesikkerhet ved havner som mottar internasjonal trafikk. Norge har to måneder på å uttale seg før saken kan bli tatt videre.

I april 2022 ga Esa, som er overvåkingsorganet for Efta-stater, tilbakemelding til Kystverket om sikkerhetsmangler ved norske havner. Nå mener Esa at Norge ikke har gjort nok for å rette opp i manglene.

– Esas inspeksjoner av maritim sikring i Norge de to siste årene har bekreftet at manglene fortsatt foreligger, skriver tilsynet i en pressemelding

I tillegg mener Esa at Norge har en for restrikt tolkning av hva som utgjør en havn der reglene må implementeres.

– Gitt de økte globale geopolitiske spenningene og den resulterende risikoen i Europa, inkludert i Norge, er det avgjørende å sikre maritim infrastruktur og tilhørende forsyningskjeder, kommer det fram i pressemeldingen.

(NTB)