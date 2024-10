Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Utrolig nok gir Donald Trump amerikanske bedrifter grunn til å tenke at Kamala Harris vil være bedre for næringslivet. Mandag fikk Harris medvind da Trump truet Deere & Co. med 200 prosent toll dersom deler av selskapets produksjon flyttes fra USA til Mexico. Problemet er at toll er Trumps løsning på alle økonomiske problemer for tiden. I stedet burde han få frem hvordan Joe Bidens grønne agenda skader USA.

Financial Times

Beijing's støttepakke består av rentekutt, finansiering til aksjemarkedet og støtte til eiendomssektoren. Pakken er den mest aggressive i sitt slag i Kina siden covidpandemien, men den går likevel ikke langt nok til å gi varig økonomisk effekt.

Die Welt

I Tyskland lever omtrent 200.000 personer som er pliktige til å forlate landet. Når høyrenasjonalistiske Alternativ for Tyskland ønsker å utvise millioner, ønsker de ikke et bedre asylsystem, men etnisk rensing.

Dagens Industri

1.000 ansatte må gå hos Northvolt i Skellefteå. Det rammer hele familier, og situasjonen kan utvilsomt virke alvorlig. Hvordan skal det gå for Skellefteå? Svaret er at byen ikke bør høre på alarmistene.

