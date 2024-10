WSJ: – På tide å sette Irans nikkedukker på defensiven

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Etter Israels vellykkede offensiv står Hizbollah og Iran svakere enn på flere tiår. Nå er det på tide å sette Irans nikkedukker på defensiven for alvor. Ett sted å starte er houthiene i Jemen, som terroriserer skipstrafikken i Rødehavet.

Financial Times

Attentatet på Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah var et knusende slag mot én av Israels mektigste fiender. Men Benjamin Netanyahus militære fremgang er intet alternativ til en fremforhandlet løsning på konflikten.

Die Welt

Ofte skaper angrep på politikere ramaskrik, men i en del tilfeller møtes volden med likegyldighet. Det gjelder angrep mot høyenasjonalistiske Alternativ for Tyskland. Spesielt med tanke på anklagen mot AfD om at de er et udemokratisk parti, er det dobbelt uheldig at deres fiender bekjemper dem med udemokratiske midler.

Dagens Industri

Ytre høyres suksess i valget i Østerrike bærer en spesiell symbolikk. Mens Russlands fullskala invasjon av Ukraina fikk Sverige til å ta skrittet inn i NATO, har den i Østerrike styrket landets historiske isolasjon og rolle som bro mellom øst og vest. Samtidig er skepsisen betydelig til en tilnærming til Moskva.

