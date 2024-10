Dagens Industri: – En fallitterklæring for justisvesenet

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Havnearbeiderne som stengte havner på øst- og gulfkysten har avblåst streiken etter at arbeidsgiverne tilbød en lønnsøkning på 62 prosent over fem år. Dermed blir amerikanere spart for problemene ved en lengre streik, men det er grunn til å huske hva som skjer når fagforeningene får monopol.

Financial Times

I 1882 ble verdens første kullkraftverk åpnet i London, ved Holborn Viaduct. Denne uken ble Storbritannia det første av G7-landene til å slutte med kullkraft. Denne prosessen inneholder flere lærdommer som India, Kina og andre land kan ta med seg.

Die Welt

Den venstreradikale partilederen Sahra Wagenknecht benyttet nasjonaldagen 3. oktober til en såkalt fredsdemonstrasjon. I dette oppropet mener hun Vesten har skylden for krigene i både Ukraina og Midtøsten. Det er skremmende hvordan denne oppfatningen har spredd seg langt inn mot det politiske sentrum.

Dagens Industri

Ericsson vurderer å flytte fra Kista i Stockholm, blant annet på grunn av kriminaliteten i området. Det er forståelig at selskapet må forholde seg til mange typer risiko, men en flytting vil være en fallitterklæring for justisvesenet og landets indre sikkerhet.

