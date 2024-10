Kongen takker Gud

Kongen åpnet torsdag det 169. Storting, og han kunne fortelle at «regjeringen ønsker at folk skal få bedre råd». Det er ikke noe nytt. Ingen i regjeringen eller i støtteapparatet kan si noe som helst, uten å love oss bedre råd.

Det går nok bra siden Kongen ber Gud velsigne Stortingets arbeid.

Han burde kanskje heller ha sagt noe om barneoppdragelse og følgene av slapphet på det området. Trolig vil folket gjerne høre mer om dette, som angår så mange, enn en oppramsing av status for norsk økonomi.

Hvordan kunne kronprinsesse Mette Marits eldste sønn, Marius Borg Høiby, 27 år gammel, havne i en situasjon hvor han, etter all sannsynlighet, vil bli tiltalt for voldsbruk mot tre navngitte kvinner (vold i nære relasjoner), bruk av narkotiske stoffer samt skadeverk i tidligere kjærestes leilighet på Frogner i Oslo?

Det kan gi to års fengsel, kunne Kongen sagt.

Den unge mannen kunne blitt ingeniør, økonom, lege eller lærer. Med bolig og livsopphold dekket av kongefamilien, men valgte skråplanet. Hvordan kunne det skje?

Kanskje spilte det litt inn at tante Märtha Louise gav opp rosenterapien og heller satset på sine overnaturlige evner som gjorde at hun kan snakke med de døde, enten det er en død bestemor eller hest.

Det er vanskelige valg i livet, kunne Kongen sagt.

Så folkelig ble familien på Skaugum at Marius, den unge mannen, tok med seg kriminelle venner til Skaugum, hvor Marius har en egen liten bolig, og de stjal sølvtøy, hvis vi skal tro Se og Hør. Og de fylte bensin med hoffets kort.

Slik fikk man en flott sosialisering av kongefamilien. Det er derfor de kongelige alltid klapper på små barn. La de små barn komme til meg.

For at de hel- og halvkriminelle skulle føle seg hjemme, sørget verten Marius for at de fikk filme i kronprinsesse Mette Marits og kronprins Haakons private boligdel.

Regjeringen vil jo at alle skal få bedre råd. Da er Marius Borg Høiby med.

Prinsesse Märtha Louise valgte, til slutt, med fanfarer og basuner, sjamanen og sjarlatanen Durek Verrett. Lilleprinsen Marius valgte å banke opp sine kjærester. Arv og miljø?

Kong Harald, dronning Sonja, Mette Marit og Haakon har ikke sagt et eneste ord. Kanskje de nå innser at barneoppdragelsen har vært slapp. At kongefamilien ikke er et forbilde, akkurat.

Vi får be Gud om å velsigne resten av oppdragelsen. Mye kan skje ennå. Marius har jo, ifølge politiet, truet med å drepe en mann.