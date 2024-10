Nord-Korea sender sannsynligvis soldater for å kjempe og dø i Ukraina, sier Kim Yong-hyun, Sør-Koreas forsvarsminister, tirsdag, skriver Politico.

«Ettersom Russland og Nord-Korea signerte en gjensidig avtale som ligner på en militærallianse, er muligheten for en slik utplassering svært sannsynlig,» sier Kim Yong-hyun.

«Vi tror det har vært skader og dødsfall blant nordkoreanske tropper i Ukraina,» sa han.

Seks døde nordkoreanere

Den 3. oktober døde mer enn 20 soldater etter et missilangrep nær Donetsk, inkludert seks offiserer fra Nord-Korea, skrev Kyiv Post på fredag og refererte til etterretningskilder.

Avisen skrev videre: «Ifølge rapporter fra russiske sosiale medier viste russerne frem opplæring av personell for angrep og forsvar til de nordkoreanske representantene.»

Det påpekes også at Senteret for nasjonal motstand (CNR) i Ukraina var klar over at nordkoreanerne strømmet til Russland etter møtet i juni, men vurderte det som «tilførsel av arbeidskraft», heter det fra Kyiv Post.

Pakt

I juni signerte Russland og Nord-Korea en forsvarspakt – første gang Putin besøkte Nord-Korea på 25 år.

Avtalen som ble inngått innebærer at de to landene skal gi «gjensidig bistand i tilfelle aggresjon oppstår mot en av partene», skrev Politico. Nyhetsbyrået omtaler avtalen som det «tetteste partnerskapet mellom de to siden den kalde krigen».

Videre opplyser Politico at Vesten er bekymret for at Nord-Korea skal gi ammunisjon til Moskva, i bytte mot assistanse innenfor økonomi og teknologi.