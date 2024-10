Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Kamala Harris mangler støtte fra unge svarte menn, som ser med positive øyne på økonomien under første periode med Donald Trump. Mandag lanserte hun en såkalt mulighetsagenda, som er et siste SOS. Spørsmålet er om mer røyking av marihuana og ettergivelse av lån vil vinne nok velgere.

Financial Times

Land som Portugal, Italia, Polen og Romania har mistet mange av sine unge til andre EU-land. Nå ønsker Portugal å få de unge hjem igjen. Løsningen er et uortodokst forslag, der landet i praksis blir et skatteparadis for de unge.

Die Welt

Tidligere president Barack Obama mener kvinnediskriminering er årsaken til at ikke flere svarte menn vil stemme på Kamala Harris. Denne tolkningen føyer seg inn i en lang tradisjon som Demokratene ikke vil vinne noen nye stemmer på: Forventningen om at svarte skal stemme på Demokratene uansett.

Dagens Industri

Sverige er på vei mot en samfunnsorden der politikken og næringslivet lever i symbiose med mafiaen. Vår elskede tillit er blitt et hinder. Vi kan med fordel bli litt mer mistenksomme.

