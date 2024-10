Ap og Sp krever skattebevis fra Høyre: – Hvordan skal de kutte?

– Nå kan ikke Høyre bare sitte og love. De må også synliggjøre hvordan de skal gjennomføre løftene de gir til velgerne, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, til NTB.

Sammen kollega Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet, forventer hun at Høyre nå legger fram en tydelig skatteplan i sitt alternative budsjett i høst.

– Frp vil jo fjerne hele formuesskatten. Høyre vil fjerne den på aksjer og driftsmidler, men det er jo fortsatt 21 milliarder kroner. Vi forventer en plan for hvordan de skal gjøre det, sier Arnstad.

– Hvis velgerne skal ha tillit til det Høyre nå lover på formuesskatten, så bør de jo bevise det, sier hun.

– Har en historikk

Aasrud peker på at regjeringen har lagt sine kort på bordet i statsbudsjettene de siste årene, og gjennom deres skatteløfte. Nå mener hun det er Høyres tur.

– Dette er innmari viktig. Det er jo en sentral del av det politiske ordskiftet nå. Høyre kjører veldig hardt på skatt, men har ikke så veldig mye å vise til, sier Aasrud.

Hun peker på at Høyre har en historikk på feltet.

– Da de selv satt i regjering, sa de at de skulle fjerne formuesskatten, men valgte å ikke gjøre det. Når de nå gjentar det samme løftet, og gjør det til et av sine viktigste valgkampløfter, så må de også synliggjøre i faktisk politikk hvordan de skal gjennomføre det, sier Aasrud.

– Nå har de muligheten

Arnstad mener at Høyre har et frynsete rykte på feltet.

– Nå må de bevise at dette ikke bare er retorikk denne gangen, men at de faktisk har en plan, sier hun.

Planen mener de bør komme i Høyres alternative statsbudsjett for 2025, som kommer i høst. Den bør gjerne vise et helhetlig opplegg for hele den neste stortingsperioden, mener de.