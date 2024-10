Israel: Hamas-leder Yahya Sinwar er drept

Sinwar antas å ha vært en av hjernene bak Hamas' angrep på Israel 7. oktober i fjor.

– I dag er ondskapen påført et hardt slag, sier Netanyahu torsdag kveld.

Sinwar ble drept av israelske styrker sør på Gazastripen onsdag, opplyser den israelske hæren (IDF).

Foreløpig har ikke Hamas bekreftet at lederen er død. Men nyhetsbyrået Reuters har snakket med kilder i gruppen som sa det var indikasjoner på at dette er tilfelle.

– Avskyelige terrorhandlinger

Israels president Isaac Herzog berømmer IDF for å ha «eliminert erketerroristen» som «i årevis har vært ansvarlig for avskyelige terrorhandlinger mot israelske sivile, borgere i andre land og drap på tusenvis av uskyldige mennesker».

Utenriksminister Israel Katz mener Sinwars død muliggjør en umiddelbar løslatelse av israelske gisler og en ny virkelighet på Gazastripen uten Hamas.

Samtidig understreker Netanyahu at Israels oppgave ikke er fullført og at krigen ikke er over.

Et mulig seiersnarrativ

Tidligere torsdag sa den svenske statsviteren og Midtøsten-eksperten Anders Persson at det ville være en stor seier for Israel hvis det stemte at Sinwar var drept.

– Det gir Israel et mulig seiersnarrativ. Det vil være enklere for dem å avslutte krigen, sa Persson.

Ifølge Persson kan Hamas-lederens død potensielt være Israels største seier så langt i Gaza-krigen.

– Sinwar er tross alt nummer én på Israels dødsliste.

– Vil ikke savne ham

USAs forsvarsminister Lloyd Austin skal ifølge en amerikansk tjenestemann ha snakket med sin israelske motpart Yoav Gallant.

Natos generalsekretær Mark Rutte sier han ikke vil savne Hamas-lederen.

Samtidig ber Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock Hamas om å løslate alle gislene og legge ned våpnene.

Sinwar ble utpekt til ny politisk leder for Hamas etter at tidligere leder Ismail Haniyeh ble drept under et besøk i Irans hovedstad Teheran i juli. Utnevnelsen ble omtalt som «et sterkt signal til okkupanten om at Hamas fortsetter på sin motstandsvei».