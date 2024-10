Uttalelsen kom natt til fredag.

Der viser den iranskstøttede militsen til at de israelske militærstyrkene har tapt 55 soldater og offiserer siden starten på bakkekrigen i Libanon 1. oktober, i tillegg til at over 500 er såret.

Hizbollah legger til at gruppa har brukt presisjonsstyrte raketter for første gang.

Hamas er betydelig svekket etter drapet lederen Yahya Sinwar, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Biden-gratulasjon

Samtidig har USAs president Joe Biden snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter Hamas-lederen Yahya Sinwars død. Biden gratulerte Netanyahu, ifølge statsministerens kontor.

De to var enige om at Sinwars død skaper en mulighet for løslatelse av israelske gisler, noe de vil jobbe for å oppnå.

Israels kunngjøring om Sinwars død kom mens Biden befant seg på presidentflyet Air Force One på vei til Berlin. Biden landet senere på kvelden i den tyske hovedstaden, hvor han blant annet skal møte statsminister Olaf Scholz.

USAs utenriksminister Antony Blinken vil reise til Israel i løpet av den neste uken et nytt forsøk på å oppnå en våpenhvile, ifølge Biden.

– Det er på tide at denne krigen tar slutt og gislene bringes hjem, understreker presidenten.

– Hamas svekket

I et møte med pressen torsdag kveld fortalte von der Leyen at drapet setter Hamas i en svakere posisjon.

Hun får støtte fra flere europeiske ledere. Frankrikes president Emmanuel Macron sier drapet har gitt en mulighet til å ende krigen i Gaza.

– Vi må gripe denne muligheten til å sikre løslatelsen av alle gisler og for at krigen endelig kommer til en ende, sier han.

Italias statsminister Georgia Meloni er noe mer tilbakeholden sin uttalelse. Hun mener at dette betyr en ny fase i konflikten på Gazastripen.

