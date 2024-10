Åpner for å utrede kutt i sykelønna

Det har så langt ikke lyktes NTB å få LOs kommentar til denne siste utviklingen.

Rekordhøyt fravær

Sykefraværet steg til det høyeste nivået på 15 år i andre kvartal – 7,1 prosent. Det utgjorde 10,6 millioner tapte dagsverk. Cirka 1,7 millioner av disse skyldtes egenmeldt sykefravær, mens om lag 9 millioner skyldtes det legemeldte sykefraværet.

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv – best kjent som IA-avtalen – skulle bidra til en reduksjon i sykefraværet med 10 prosent fra nivået i 2018. Det har den ikke lyktes med. Snarere tvert imot. Fra 2018 til 2023 har sykefraværet økt med 17,5 prosent.

NHO krever en utredning av ulike modeller for å kutte i sykelønnsordningen og mener at man bør kunne diskutere alt for å snu utviklingen i sykefraværet. LO sier blankt nei.

Arbeids- og sosialminister Tonje Brenna (Ap) har på sin side vært tydelig på at hun mener partene må være villige til å diskutere andre virkemidler enn dem de selv bringer til bordet.

– Situasjonen er dramatisk, poengterte Brenna overfor NTB før forhandlingene startet.

– Avtalen er truet

Det kan ende med at det ikke blir noen ny avtale, noe både YS og Akademikerne mener vil være svært negativt for norske arbeidstakere.

– NHO og LO har ved flere anledninger har uttrykt absolutte krav, som står i gjensidig motsetning til hverandre. Min analyse er at hvis ingen justerer på de kravene, så kommer vi ikke videre, sier Skjæggerud til Altinget.

Både leder Lise Lyngsnes Randeberg i Akademikerne og Unio-leder Ragnhild Lied er også åpne for at man kan starte utredninger.

– Vi står i en situasjon nå der vi risikerer at det ikke blir noen avtale. Konsekvensen av dette vil være at vi mister innflytelse og medbestemmelse i beslutninger om sykelønnsordningen. Det er viktigste i denne saken er å sikre tryggheten til medlemmene våre, det gjør vi best gjennom å sitte ved bordet når beslutningene tas, sier Randeberg.

(NTB)