Jakter «Asian Tiger» status

Malaysia kan etter imponerende økonomisk utvikling mulig oppnå status som en «Asian Tiger» , men landets sentralbanksjef, Abdul Rasheed Ghaffour, advarer mot utfordringer som ulikhet og risikoen for «boom-bust»-sykluser. Etter en vekst på 5,1 prosent i årets første tre kvartaler, står landet overfor et økonomisk momentum som mange mener kan realisere drømmen om å bli en økonomisk tungvekter i Asia.

Tech-boom

Sentralbanksjefen bemerker at Malaysia er inne i en fase med stor vekst innen halvledersektoren, spesielt i Penang, der utenlandske investeringer har strømmet inn fra europeiske og amerikanske selskaper. Investeringer i halvledere har bidratt til å gjøre Malaysia til en viktig aktør i den globale forsyningskjeden for teknologi, og landet eksporterer nå 7 prosent av verdens halvlederbrikker. Dette støttes av store prosjekter, som Intels investering på 7 milliarder dollar i en ny fabrikk i landet.

For å unngå tidligere fallgruver, inkludert de som ble påført under den asiatiske finanskrisen på 1990-tallet, understreker Ghaffour viktigheten av bærekraftig vekst og redusering av økonomisk ulikhet. Regjeringens mål om å tiltrekke seg investeringer innen elektriske kjøretøy og kunstig intelligens vil ikke bare diversifisere økonomien, men også skape jobber med høy verdi, som kan hjelpe med å dempe ulikhet på lang sikt.

Going green

Finansminister Amir Hamzah Azizan påpeker at Malaysia også må utvide sin finanspolitiske fleksibilitet, noe som innebærer reformer for å øke landets handlingsrom. Regjeringen planlegger å investere i infrastruktur og innovative sektorer som grønn teknologi for å nå sin ambisjon om å bli et høyinntektsland innen 2027.

Petronas, Malaysias statseide energigigant, har vokst betydelig i 2024, drevet av investeringer i både tradisjonell olje- og gassproduksjon samt fornybar energi. Selskapet har utvidet sin globale tilstedeværelse, og med sitt ambisiøse mål om å bli karbonnøytralt innen 2050, satser Petronas nå tungt på hydrogen- og solenergiprosjekter. Denne diversifiseringen bidrar til å posisjonere Malaysia som en ledende aktør innen grønn energi i regionen, og fremhever Petronas som en nøkkelaktør i landets energiovergang.