Formannskapet i Lom setter av 200.000 til skoleutredning

Dette ble vedtatt av formannskapet i Lom fredag, melder NRK.

Vedtaket er i tråd med ordfører Kristian Frisvolds (Bygdelista) uttalelse onsdag, etter at formannskapet i nabokommunen Skjåk vedtok å bevilge samme sum til formålet.

– Vi kommer vel til å gjøre samme vedtak i formannskapsmøtet i Lom på fredag som de gjør nå i Skjåk. Vi bevilger noen penger og setter ned en gruppe som skal få fakta på bordet og utrede alternativene, sa ordføreren den gang.

Det var onsdag denne uken at fylkespolitikerne i Innlandet vedtok å legge ned to skoler og fire skolesteder i Innlandet. Blant dem var skolestedet i Lom. Kort tid etter vedtaket ble det kjent at Lom og Skjåk ville jobbe for et alternativt skoletilbud.

– For oss handler det om å kunne gi et tilbud som er mer verdig for flere grupper, enn det vi mener fylkeskommunen vil kunne gi i tiden fremover, sier fungerende ordfører i Skjåk kommune, Kristen Haugen Dagsgard (Sp) til NRK.