FT: – Investorer vil merke presset

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

2,8 prosent BNP-vekst i tredje kvartal er et vitnesbyrd om kraften i amerikansk økonomi, tross Biden-administrasjonens regulatoriske byrder og høyere renter. Kunstig intelligens og andre innovasjoner har løftet investeringene, og USA er fortsatt et mer attraktivt sted å investere enn nesten alle andre steder i verden. Men USA trenger fortsatt at Federal Reserve reduserer og kontrollerer inflasjonen.

Financial Times

Labour-regjeringens ferske budsjett markerer et vendepunkt for Storbritannia, med en sterkere rolle for staten, og en rekordhøy skattebyrde for næringslivet. Bedrifter og investorer, som driver økonomisk vekst, vil merke presset. Hvis regjeringen skal leve opp til sin profil som vekstfremmende og næringsvennlig, har den mye å bevise.

Die Welt

Sosialdemokratene i Tyskland pleide å kjempe for sosial rettferdighet og sikre arbeidsvilkår. Nå er partiet mest opptatt av å kjempe mot de rike. Partiets ungdomsleder sier det rett ut: Han vil ikke ha milliardærer i Tyskland.

Dagens Industri

Det finnes ikke én svensk, geopolitisk identitet, men tre: Østersjøen, Europa og transatlantismen. Disse tre dominerer rikets interesser og har makt til å bestemme Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitiske linjer.

