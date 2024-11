Ringnes tar grep for å unngå ny julebrus-krise

– Forut for årets julebrus-sesong har vi gått gjennom hele verdikjeden for å sikre at glassflaskene holder kvalitetsstandarden vi skal ha på flaskene våre, opplyser kvalitetssjef Anett Pugerup Christensen i Ringnes til NTB.

– Så er det verdt å minne om at glassflasken er Rolls-Royce-emballasjen, og glass må også håndteres deretter, sier Christensen videre.

Det var 20. desember i fjor at Ringnes tilbakekalte julebrus og eplemost på glassflaske etter at det var avdekket skader i flaskemunningen på noen av glassflaskene.

Det omfattet blant annet Dahls og Hamar & Lillehammer julebrus.

Matministeren rykket ut

Ringnes kunne ikke med sikkerhet si at feilen i fjor var knyttet til én spesifikk serie, og de trakk derfor tilbake alle glassflaskene som et føre-var-tiltak. Julebrusen var vel å merke fremdeles å få tak i på plastflasker, men det var ikke tid nok til å produsere nye glassflasker i tide før jul.

– Dette er veldig trist for alle som elsker julebrus. Særlig rett før jul er det jo glassflaskene som er favoritten, sa kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes den gang til NTB.

Julebrus-krisen fikk landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) til å komme på banen med en oppfordring til nordmenn om å benytte anledningen til å teste ut julebrus-drikker fra andre bryggerier.

Flere julebrus-kriser

Og apropos andre julebrus-produkter. Felleskjøpet opplevde selv en litt annen form for «julebrus-krise» i fjor. De hadde nemlig ikke produsert tilstrekkelig brus til å kunne møte etterspørselen.

– Vi trodde vi hadde produsert nok, men flaskene var utsolgt hele tre uker før jul! Vi har tatt grep i år og håper at alle som ønsker det, kan få oppleve smaken av ekte norsk julebrus, sier kategorisjef Maren Dahl i Felleskjøpet.

Fjøsnissebrus er laget med bringebær og kirsebær fra norske bønder og selges i blanke glassflasker. Den er utviklet i samarbeid med Oppegård Brus og produsert av Fjordfjolk Bryggeri i Sandefjord.

(NTB)