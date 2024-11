WSJ: - Forutsigbare valgkamptriks fra Demokratene

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Det eneste valgkamptrikset som er mer forutsigbart enn at Demokratene sammenligner Donald Trump med Hitler, er deres bruk av skremselspropaganda om velferdsordninger. Nå bruker de en vag uttalelse fra Speaker Mike Johnson for å hevde at Republikanerne i Kongressen vil oppheve ObamaCare. Republikanerne vil ikke oppheve ObamaCare, men ordningen trenger definitivt reform.

Financial Times

I mai ble Donald Trump spurt om årets valg kunne ende i vold. «Det kommer an på,» svarte han. At så mange amerikanere ikke stoler på valgsystemet sitt, skyldes i stor grad den tidligere presidenten. I hans øyne vil dommen over det «stjålne valget» falle på tirsdag.

Die Welt

Forbundsdagen vil sørge for at antisemittiske prosjekter ikke lenger får statlig støtte i fremtiden. Kulturminister Claudia Roth frykter at dette kan ramme feil – for eksempel Shakespeare. Dermed beviser hun igjen at hun ikke har peiling.

The Economist

Kapitalforvaltere har opparbeidet seg store eierandeler i mange amerikanske banker gjennom indeksfond, børshandlede fond og andre lignende produkter. Indeksfond ønsker å fortsette å bli behandlet som «passive» investorer. De bør da opptre som det.

