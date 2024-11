Europeisk krisepakke til flomrammede Spania

Beløpet tilsvarer godt over 10 milliarder norske kroner.

Ifølge en uttalelse fra EIB kan det settes inn ytterligere tiltak dersom spanske myndigheter, nasjonal eller regionalt, ber om det.

– Vi må sørge for at vi gjenreiser byggene bedre, med metoder tilpasset den nye virkeligheten, slik at de kan motstå og beskytte mot stadig hyppigere og mer intense klimaendringer, sier EIB-sjef Nadia Calviño, som er tidligere spansk finansminister.

Flomkatastrofen i forrige uke er den verste i landets moderne historie. Minst 217 er bekreftet omkommet i Valencia, Castilla-La Mancha og Andalucía. I tillegg er minst 89 personer savnet.

Tirsdag kunngjorde statsminister Pedro Sánchez en pakke på 10,6 milliarder euro, tilsvarende nesten 127 milliarder kroner, for å hjelpe flomofrene.

Spanske myndigheter har fått kritikk for ikke å ha varslet om ekstremværet på forhånd slik at flere kunne ha blitt evakuert.

