SV står klar til å sikre stortingsflertall i denne omgang. Men neste år er det stortingsvalg, og opposisjonspartiene seiler høyt på meningsmålingene. De borgerlige partiene har signalisert at skjerpelsene vil reverseres dersom de kommer til makten. Siste ord om exit-skatt er således neppe sagt. Hva kan vi da forvente oss av exit-skatteregler etter valget?

Et av forslagene fra regjeringen er at utflyttingsskatten må betales innen tolv år. Skattyter gis valget mellom å betale skatten umiddelbart, i rentefrie rater over tolv år, eller ved utløpet av tolv-årsfristen med tillegg av renter. Hvis skattyter flytter tilbake med aksjen innen tolv år, bortfaller eller tilbakebetales skatten.

Det er ventet at opposisjonen vil stemme imot lovendringene. Opposisjonspartiene har videre varslet at dette vil bli reversert. Ved et regjeringsskifte er det således sannsynlig at den ikke vil forfalle til betaling innen tolv år. Exit-skatten vil da kunne utsettes til eiendelene eventuelt blir realisert.

Utbytteregelen

Et annet forslag fra regjeringen er at utbytteutdelinger etter utflytting skal utløse betaling av exit-skatten. Dette forslaget var ikke sendt på høring, men kom inn etter innspill fra LO og SKD. Etter forslaget vil 70 kroner av exit-skatten forfalle til betaling dersom det deles ut 100 kroner i utbytte. Dette kommer i tillegg til inntil 25 kroner i kildeskatt på utbyttet, og eventuell utbytteskatt i staten som skattyter har flyttet til. Det er vanskelig å se for seg at nivået kan stå seg etter EØS-avtalen, EFTA-avtalen eller EMK P1-1. Det er også pussig at aksjesalg etter utflytting skal medføre inntil 37,8 prosent beskatning, mens utbytte skal kunne bli konfiskert i sin helhet. Forslaget gjelder både for dem som utsetter hele skattekravet i tolv år med renter, og dem som velger å betale i rater. Hvis en har valgt ratebetaling, skal de gjenværende ratene justeres tilsvarende.

Hadde forslaget blitt sendt på høring ville det ha møtt sterk motstand, og det er grunn til å tro at forslaget ville ha blitt modifisert. SV bør her kjenne sin besøkelsestid, og justere ned forslaget slik at reglene ikke blir helt uforholdsmessige og i strid med internasjonale konvensjoner.

Under enhver omstendighet vil en slik regel neppe overleve et regjeringsskifte. Opposisjonen har uttrykt motstand mot forslaget, særlig nivået på beskatningen. Høyre har uttalt at en alminnelig utbyttesats må være tak for beskatningen: