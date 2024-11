Norsk Tipping skjuler sine leverandører

Dette ifølge den videre presentasjonen av selskapet: «Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS leverer spill og plattformtjenester. Tjenesten er konkurranseutsatt etter lov om offentlige anskaffelser».

Dersom noen skulle være nysgjerrig på hva «liquidity game» er, får du følgende svar dersom du spør ChatGPT: «A liquidity game usually refers to games where the amount of money available in the game (the liquidity) directly affects the gameplay, outcomes, or payouts for players. These games can range from traditional gambling setups to online gaming platforms, particularly in areas like online poker, sports betting, or casino games.»

Dersom man undersøker hvilke leverandører som har vunnet anbudene for levering av varer og tjenester til LEIA, burde enhver stortingspolitiker skjelve i buksene og innkalle ledelsen i Norsk Tipping på teppet. Det blir raskt tydelig at Norsk Tippings eierskap i LEIA ikke minst er rigget for å skjule leverandører de vet ville skapt store diskusjoner dersom det ble kjent at de samarbeidet med disse.

Mange av LEIAs leverandører har i flere år levert spill til selskaper som har drevet det Lotteritilsynet betegner som ulovlig pengespillaktivitet mot Norge. Et av selskapene som har vunnet anbud hos LEIA er svenske Genera Networks. Bak dette selskapet ligger GreenTube, et selskap eiet av Novomatic, som igjen har tilnærmet alle de selskapene norske politikere vil skjerme seg fra på kundelisten.

GreenTube, som leverer spill til blant andre Betsson og NordicBet, er altså inne i varmen hos Norsk Tipping via Genera Networks.

Det er med andre ord lett å forstå hvorfor informasjonen om LEIA er forsøkt gjemt bort under en fotnote i «Års- og bærekraftsrapporten for 2023». Et tydeligere brudd på Norsk Tippings samfunnsoppdrag kan man umulig finne. Her er det ikke tale om å beskytte folk mot offensiv innsats i pengespill, men tvert imot utvikle en plattform som kan flå flest mulig mest mulig.

Trond Solvang

Lotterigründer