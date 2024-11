Tidligere Volvo-sjef PG Gyllenhammar er død

– I mer enn to tiår var han en svært viktig person for Volvo Cars, som leder og som menneske, skriver selskapet om mannen mange kjente som PG.

– Med sitt usvikelige engasjement og karismatiske lederskap skapte han ofte livlige diksjoner og debatter om sakene han brant for, og hans sterke personlighet gjorde ham også til en av Sveriges mest populære personer, sier Volvo videre om den tidligere toppsjefen.

Også finansminister Elisabeth Svantesson kommenterer torsdagens dødsfall.

– Pehr har i flere tiår betydd mye for Sverige, fremfor alt gjennom sitt engasjement og harde arbeid i svenske næringsliv, spesielt som administrerende direktør og styreleder for Volvo. Jeg sørger over hans bortgang, og mine tanker går til Pehrs familie og pårørende, sier ministeren.