Ingen enighet i forhandlinger om plastavtale

– Vi må bygge på framskrittene vi har gjort, sa møteleder Luis Vayas Valdivieso søndag.

Nesten 200 land har vært samlet på FN-møtet i Busan i Sør-Korea. Håpet var å bli enige om en internasjonal avtale som kan bremse den voksende plastforurensningen i verden.

– Selv om det er oppmuntrende at det er enighet om deler av teksten, må vi erkjenne at noen få avgjørende saker fortsatt hindrer oss i å oppnå en omfattende avtale, sier Vayas.

Et flertall av landene på møtet har ønsket kraftige tiltak for å begrense den globale plastproduksjonen og fase ut helseskadelige kjemikalier. Men et titall land er sterkt imot strenge tiltak.

Blant motstanderne er Saudi-Arabia og andre produsenter av oljebaserte stoffer som brukes til å lage plast.

Norge er et av landene som har tatt til orde for en ambisiøs avtale med juridisk bindende tiltak for å redusere plastproduksjonen og fjerne farlige tilsetningsstoffer i plasten.

