Nye Widerøe-innstillinger – fagforeningsleder bekrefter gå-sakte-aksjon

– Vi er inne i en gå-sakte-aksjon, det er ingen hemmelighet. Den startet natt til forrige mandag, sier fagforeningsleder Ivar Olafsen for de NFO-organiserte flyteknikerne i WTS til Bergens Tidende.

Fra mandag til tirsdag har det vært rundt 130 kanselleringer, opplyser flyselskapet.

Mandag uttalte Widerøe at 150 fagorganiserte går sakte etter brudd i lokale forhandlinger mellom Widerøe Technical Services (WTS) og Norsk Flytekniker­organisasjon (NFO). Dette ble opplyst å være én av forklaringene på alle problemene med flygingene den siste tiden.

Olafsen sier til BT at bruddet i forhandlingene gjør at de mistet en komponent av sin faste lønn som utgjør 15 prosent, og at de derfor vil gjøre, eller produsere, 15 prosent mindre.

Foreløpig er det ikke avtalt noe nytt møte med arbeidsgiveren, sier han.

– Vi har en dialog, men er ikke enige. Aksjonen pågår til det oppnås enighet. Blir vi enige, vil aksjonen være over.

Widerøe jobber nå på spreng for å finne løsninger for innleie av teknisk personell og ekstra kapasitet i form av flere fly, sier kommunikasjonsrådgiver Lina Lindegaard Carlsen.

