Sør-Koreas president lover å oppheve unntakstilstanden

Ifølge Yoon vil han holde et regjeringsmøte så fort som mulig. Tidligere vedtok nasjonalforsamlingen å blokkere unntakstilstanden, men like etter ble militære kilder sitert på at de ville følge ordren inntil den ble opphevet av Yoon selv.

Unntakstilstanden ble kunngjort at Yoon tirsdag kveld lokal tid og innebar blant annet at all politisk aktivitet ble forbudt og streng mediesensur. I tillegg ble leger beordret tilbake på jobb etter en flere måneder lang legestreik.

Yoon anklaget samtidig den liberale og mer venstreorienterte opposisjonen for å utgjøre «antistatlige» krefter og hevdet at unntakstilstanden var nødvendig for å beskytte landet mot trusler fra Nord-Korea.

Den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen samlet seg umiddelbart til et hastemøte og vedtok å oppheve unntakstilstanden.

Både FN, USA og Russland har uttrykt bekymring for situasjonen i Sør-Korea. USA fikk ikke noe varsel på forhånd, men ifølge en talsperson for USAs forsvarsdepartement, Pentagon, har det amerikanske og sørkoreanske militæret hatt kontakt etter at unntakstilstanden ble innført.

Presidenten har lenge vært på kollisjonskurs med nasjonalforsamlingen, som kontrolleres av opposisjonen, og som har nektet å godkjenne statsbudsjettet for neste år.