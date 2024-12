Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Den franske statsministeren har måttet håndtere et parlament som er splittet i tre fraksjoner. Marine Le Pens Nasjonal Samling og venstresiden har bare tre ting til felles: Motvilje mot Emmanuel Macron, forakt for hverandre, og en motstand mot å kutte i franske velferdsutgifter. Den politiske paralysen vil trolig fortsette til en finanskrise bryter ut, eller til velgerne gir et parti en klar majoritet.

Financial Times

Sør-Korea er en sentral alliert for Vesten i stillehavsregionen. Landet har gått gjennom en imponerende økonomisk og politisk transformasjon. For denne gang har landets demokrati bestått en overraskende stresstest.

Die Welt

Avhengighet av diktaturer er alltid skadelig for virksomheten, fordi det gjør en sårbar for press. Dette har vi sett med den billige gassen fra Russland, og vi ser det nå med Kinas kommunistiske rovkapitalisme.

Dagens Industri

Sverige trenger å bygge ny kjernekraft, og det er positivt at vi nå har en regjering som ikke legger ned reaktorer. Men staten garanterer samtidig en strømpris på 80 øre per kilowattime for de nye reaktorene. På sikt kan strømmarkedet bli sosialisert igjen.

