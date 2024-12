50 tiltak skal redusere forsinkelser og innstillinger

Jernbanedirektoratet leverte i oktober en rapport med oversikt over alle tiltakene som pågår eller skal settes i gang, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Målet vårt er å få jernbanen til å fungere bedre for både passasjerer og de som frakter varer. Dette er arbeid som tar lang tid før det virker skikkelig. Det er derfor viktig å identifisere tiltak som kan gi bedre driftsstabilitet også på kort sikt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Totalt skal rundt 50 tiltak bidra til færre forsinkelser og innstillinger i togtrafikken.

Blant de nyere tiltakene er at signalområdene på Oslo S og Oslo-tunnelen skal deles opp slik at signalfeil får mindre konsekvenser for togtrafikken.

Det jobbes dessuten med løsninger for å avgjøre hvilke toglinjer som skal holdes åpnes ved ekstremt snøfall.

– Dette innebærer også at Bane Nor vil redusere trafikken på enkelte linjer ved ekstremt vintervær, sier Nygård.

