Det skandinaviske nybilsalget opp mest i Norge

Økningen var på nær 13 prosent, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Til sammenligning opplevde Danmark en nedgang på 8,6 prosent, mens nedgangen var 2 prosent i Sverige. Det ble registrert 11.689 nye personbiler i Norge i forrige måned. Tallet var 14.939 i Danmark og 24.794 i Sverige.

Nordmennene er fremdeles overlegne når det kommer til elbilandelen. Hele 93,6 prosent av de nye bilene som ble solgt i forrige måned, var elbiler.

Våre naboland ligger et godt stykke bak, men danskene har fått opp farten. Elbilandelen i det danske nybilsalget var i november på 58,7 prosent. For å illustrere hvor fort det har gått, var danskene nede på 9,6 prosent for fire år siden.

I Sverige var elbilandelen på sin side på 36,4 prosent, noe som er en nedgang fra i fjor.

– Denne situasjonen har flere årsaker, blant annet at danskene har insentiver ved elbilkjøp, mens svenskene har fjernet dem. I tillegg har svenskene redusert avgiftene på bensin og diesel. Det har ført til at flere svensker nå velger andre nye biler enn elbiler, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).