Schibsted varsler kutt i 2025

Konsernsjef Siv Juvik Tveitnes informerte de ansatte om nedbemanningen, og at det er for tidlig å si hvem som blir involvert, og hva tidslinjen for dette vil bli, skriver Medier24.

– De ansatte er blitt informert om at vi forventer å bli færre ansatte i 2025, bekrefter kommunikasjonssjef Bjørn-Martin Bache Nordby i Schibsted Media overfor nettstedet.

Ifølge det svenske fagbladet Journalisten er det ikke klart hvilke avdelinger som vil bli berørt, eller hvor mange ansatte nedbemanningen vil omfatte. Mer informasjon vil komme i slutten av januar.

I Norge står Schibsted blant annet bak VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende, mens konsernet i eier avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige .

