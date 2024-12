Maskinistene i havfiskeflåten tatt ut i streik

Streiken ble igangsatt fredag morgen klokken 6.

Det norske maskinistforbunds lønnssystem bygger på en kombinasjon av lott og hyre, og det er hyren som er tema for denne konflikten, ifølge DNMF.

– Vi må sikre oss en minstesats som reflekterer verdien av arbeidet som utføres. Vi har derfor krevd et generelt tillegg på alle hyresatsene i tariffavtalen, samt tilsvarende justering av tariffavtalens øvrige kronesatser. Arbeidsgiver ønsket ikke å gi et slikt generelt tillegg, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.

Det er meldt plassfratredelse for fire medlemmer. Det ventes opptrapping av streiken i løpet av jula.

Fiskebåt, som er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående fiskeflåten, beklager at det ikke ble oppnådd enighet i årets tariffoppgjør.

– Vi har strukket oss langt for å imøtekomme motpartens krav. Vi konstaterer at DNMF har avslått tilbud om samme tariffoppgjør som de andre organisasjonene har akseptert. Videre har de avvist Riksmeklerens skisse til løsning. Følgen av dette er konflikt mellom partene, som dessverre vil ha negative konsekvenser ikke bare for de streikende maskinistene, men også for alle andre om bord i fiskefartøyene.