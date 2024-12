Nkom: Flere enn Telenor bør levere nødnummertjenester i Norge

– Norge må få på plass løsninger som sikrer nødnummer bedre enn i dag, sier direktør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i en pressemelding mandag.

Nkom foreslår helt konkret at flere leverandører bør levere nødnummertjenester, og at det etableres ESI-net (Emergency Services Network) med en funksjonalitet som heter NG112, som står for neste generasjon 112, hos alle nødetatene.

De skriver i sin rapport at det er helsevesenet som har kommet lengst av de tre nødetatene når det gjelder teknisk infrastruktur, og Nkom anbefaler derfor at det på kort sikt etableres en slik forbindelse til alle tilbyderne – altså Telia og Lyse/Ice. Men at det kan ta noe tid å innføre en slik teknisk løsning.

Telenor vil ha én myndighetsaktør

Det er Telenor som i dag har ansvaret for nødnummertjenester i Norge. Administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge sier at de er overbevist om det er på høy tid med en forenkling av hvordan nødnummertjenesten innrettes.

Med årene har kompleksiteten økt.

– I dag er ansvaret for spredt, og det er mange bestillere. Vi mener én myndighetsaktør bør ha totaloversikt og totalansvar for nødmeldingstjenesten. Det må også være klare krav til alle aktører som inngår i verdikjeden, og en tydelighet fra myndighetenes side hvordan man kravstiller samfunnskritiske tjenester, sier Engebretsen.

Ice positive

Kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Lyse/Ice sier til NTB at de er positive og enige i Nkoms anbefaling om at flere leverandører bør levere nødnummertjenester.

– Det er åpenbart at dette vil gi høyere robusthet og en tryggere og mer stabil løsning for samfunnet. Så vil det selvfølgelig være kostnader knyttet til implementering som vi anser det naturlig at myndighetene dekker, sier han.