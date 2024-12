Tidligere FBI-informant innrømmer løgn om Joe og Hunter Biden

Ifølge forliksavtalen har aktoratet og den tidligere FBI-informanten Alexander Smirnovs forsvarere gått med på en foreslått straff på mellom fire og seks år i fengsel.

I tiltalen som ble kjent i februar i år, heter det at Smirnov i 2020 løy da han fortalte om to møter i 2015 eller 2016 der ledere tilknyttet med det ukrainske energiselskapet Burisma fortalte ham at de hadde hyret Hunter Biden for å «beskytte oss, gjennom sin far, fra alle slags problemer».

Smirnov ble i tiltalen også anklaget for å ha løyet om at Burisma-ledere hadde betalt 5 millioner dollar hver til Joe Biden og Hunter Biden da førstnevnte var visepresident, slik at sønnen kunne «håndtere alle disse sakene gjennom faren sin», med henvisning til en etterforskning av energiselskapet som ble ført av Ukrainas daværende riksadvokat.

Videre heter det at Smirnov kom med bestikkelsesanklagene etter å ha gitt uttrykk for at han er politisk motstander av Biden, og at kontakten han hadde med Burisma, var av vanlig art og skjedde i 2017.

Hunter Biden satt i styret i Burisma fra 2014 og fram til 2019. I noen av disse årene var Joe Biden visepresident under president Barack Obama.

Republikanerne i Representantenes hus har brukt mye ressurser på riksrettsgranskingen av Biden, selv etter at det viste seg at Smirnov, som var deres hovedvitne, var siktet for å lyve til FBI.

Det er ikke fremlagt noen beviser for at Joe Biden har vært korrupt eller har mottatt bestikkelser som president eller som visepresident.

I begynnelsen av desember benådet Biden sønnen Hunter for føderale skatte- og våpenlovbrudd, noe som ble kraftig kritisert av begge sider på det politiske spekteret.

(©NTB)