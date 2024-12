Mer penger puttes inn i olje og gass neste år

Anslagene framkommer i investeringsanalysen for norsk sokkel for perioden 2025 til 2029, som Offshore Norge har lagt fram.

I fjor anslo bransjeorganisasjonen at investeringene kom til å falle i samme periode, men utsiktene har endret seg.

⎯ Det forventes et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel også neste år. Det sikrer arbeidsplasser i store og små leverandørbedrifter i hele landet og gir grunnlag for betydelig inntekter til fellesskapet, sier sjeføkonom Marius Menth Andersen.

Offshore Norge anslår også at det blir påbegynt rundt 45 letebrønner på norsk sokkel neste år. Andersen sier at det er avgjørende for å bremse det naturlige fallet i produksjonen.

Etter 2024 er det ventet at de totale investeringene gradvis kommer til å falle mot 2029. Det skjer i hovedsak fordi prosjekter som ble startet opp før 2025, blir ferdigstilt.