Kongressen vil bruke 10.000 milliarder kroner på USAs forsvar neste år

Vedtaket legger føringer for Pentagons pengebruk, men innebærer i seg selv ikke at pengene er bevilget.

Nesten samtlige republikanere i Senatet, samt en håndfull demokrater, stemte for loven, som nå havner på president Joe Bidens bord for undertegning.

Loven innebærer en økning på 1 prosent fra forrige år, noe Republikanerne mener er for lite. De mener Kina utgjør en stor trussel for USA og at det derfor må settes av mer penger.

Republikanerne vil fremme forslag om dette neste år, straks Donald Trump er på plass i Det hvite hus, og de selv har fått flertall i begge kamre i Kongressen.

Autorisasjonsloven innebærer blant annet at det skal etableres et eget fond øremerket støtte til Taiwan, mye likt et tilsvarende fond for Ukraina.

Loven legger ellers opp til økt satsing på KI og ny våpenteknologi, samt økt produksjon av ammunisjon i USA.

USA har de siste årene forbudt Pentagon å handle kinesiske produkter, og loven som nå er vedtatt utvidet dette forbudet til å gjelde alt fra hvitløk til droneteknologi. Kina kaller det latterlig.

– Det falt nok aldri noen inn at hvitløk kunne utgjøre en så stor trussel, konstaterte en talsperson for kinesisk UD i forrige uke.

(©NTB)